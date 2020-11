O post šéfa ÚOHS se po Rafajovi uchází 11 lidí

Ve stanovené lhůtě do pátečních 12 hodin obdržel Úřad vlády 11 přihlášek do výběrového řízení na předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Uvedl to mluvčí kabinetu Vladimír Vořechovský. Nový předseda nahradí Petra Rafaje, který rezignoval k 1. prosinci.