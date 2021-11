Nový stavební zákon se nejspíš odloží. To se ale nelíbí developerům

Nikdo svéprávný nemůže přece hájit současný nefunkční stav, kdy povolit dálnici trvá v průměru 13 let a bytový dům v Praze více než pět let. Odkládání účinnosti zákona by také mohlo ohrozit digitalizaci stavebního řízení, na kterou čerpáme peníze z evropských fondů.

Klára Dostálová (ANO), končící ministryně pro místní rozvoj