Nouzový plynový plán Bruselu se hroutí, Španělsko ho odmítá

„Hluboce lituji, že musím oznámit, že Španělsko tento návrh nepodporuje,“ řekla Riberová. „Domníváme se, že návrh byl vypracován bez předchozí obecné rozpravy v Evropské radě. Ekonomické důsledky plánu jsou velmi závažné. Nikdo si nemůže nárokovat oběti, aniž by se nejprve vše projednalo a dotyční mohli sdělit svůj názor," řekla Riberová.

V případě výpadku dodávek ruského plynu by podle plánu musely země EU během nadcházející zimní sezony snížit spotřebu plynu o 15 procent. Úspory se mají týkat období od konce letošního srpna do konce března 2023. Počítat se budou z průměrné spotřeby jednotlivých zemí v tomto období za posledních pět let.