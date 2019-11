NKÚ: Stavba silnic první třídy je pomalá a nestaví se podle důležitosti

Zpoždění v případě staveb bylo podle ministerstva způsobeno mnoha okolnostmi. "To však v žádném případě nesnižuje význam připravovaných staveb, pouze oddaluje dosažení pozitivních efektů," zdůvodnila mluvčí ministerstva Lenka Rezková.

To, že se některé stavby silnic první třídy zbrzdily nebo zastavily, bylo podle NKÚ především kvůli nedostatku peněz. Před krizí se jich začalo připravovat mnoho a následně se muselo přikročit k úsporám.

Průměrně příprava stavby silnice první třídy trvala 12 let, zjistili kontroloři. Výjimkou ale nejsou ani stavby s přípravou přes 20 let. Například u přeložky silnice u Nového Města nad Metují trvala příprava v době kontroly NKÚ už 22 let a byla v podstatě na začátku. Stavbu komplikovaly námitky občanů proti plánované trase silnice i obtížná protihluková ochrana.