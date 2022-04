Německý energetický gigant bude platit za plyn přes účet v ruské bance

Německý energetický gigant, společnost Uniper bude platby za dodávky plynu z Ruska převádět do ruské banky, nikoliv do banky v Evropě, sdělil mluvčí firmy německému listu Rheinische Post. Společnost současně uklidňuje zákazníky, že zastavení dodávek plynu do Polska a Bulharska se neprojeví nijak negativně.