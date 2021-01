Německé ekonomice hrozí další propad, varuje Bundesbank

Německé ekonomice hrozí další obrat k horšímu. Před nebezpečím dalšího negativního ekonomického vývoje varovala podle serveru listu Frankfurter Allgemeine Zeitung centrální Spolková banka (Bundesbank). Na ekonomiku by negativně dopadlo, pokud by se nepodařilo zbrzdit nárůst případů nákazy covidem-19, a proto by nebylo možné rozvolnit restriktivní opatření.