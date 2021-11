Někteří lidé mají u Bohemia Energy nesrovnalosti ve vyúčtování. Lze je reklamovat

Bohemia Energy už začala svým bývalým zákazníkům rozesílat konečná vyúčtování. A už se hlásí i lidé poukazující na to, že jim odečtená spotřeba na faktuře nesedí. Na nesrovnalosti v posledním říjnovém vyúčtování narazil i pan Linhart z Hodonínska, a to jak ve faktuře k domku, kde bydlí s rodinou, tak k nemovitosti, kde už několik let nikdo nežije.