Nedokončená elektrárna v Turecku. Ztráta pro Česko bude velká, přiznal Havlíček

Projekt, který zahrnuje nedokončenou hnědouhelnou elektrárnu Yunus Emre a sousední lignitový důl, byl jedním z důvodů, které přivedly k úpadku společnost Vítkovice Power Engineering, jež byla hlavním dodavatelem stavby. Uhlí údajně neodpovídá kvalitě, na jakou byly kotle elektrárny stavěny. Dostavba by mohla přijít až na více než tři miliardy korun. Situaci navíc ztížila skutečnost, že po pokusu o puč v Turecku v roce 2016 holding Naksan, do nějž Adularya patří, skončil v rukou státu.

„Budou to velmi citlivá jednání, kdy se budeme snažit v každém případě získat maximum, ale je velmi předčasné diskutovat o tom, kolik by z toho mohlo být. V každém případě ztráta pro český stát bude velká, na to se připravme,” řekl Havlíček.