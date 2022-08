Něco tady nehraje. Cena pšenice je zpět na úrovni před válkou, pečivo však nezlevňuje

Zlevnění pšenice zaznamenal i ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), který se v médiích nechal slyšet, že logicky by tím pádem měla začít klesat i cena mouky a pečiva. „Cena pro zemědělce klesá, nyní jsou na řadě další hráči v řetězci,“ uvedl před dvěma týdny na svém Twitteru.

Podle prezidenta Agrární komory Jana Doležala mají však zemědělci na ceny potravin jen omezený vliv. Do cen se totiž promítají nejen výkupní ceny zemědělských prvovýrobců, ale také „náklady a přirážka zpracovatelů, náklady na přepravu a skladování, a především náklady a přirážka obchodních řetězců,“ řekl Novinkám.

„Ihned po zahájení ruské války proti Ukrajině masivně zdražili mouku, bez ohledu na to, že byla namletá z loňské levné pšenice, a vymlouvali se na rostoucí ceny na burze, kterým se prý musí přizpůsobit. Když ale ceny na burze padají, tak čeští agrobaroni nijak nezlevňují, a dál si navyšují už tak vysoké zisky,“ řekl Novinkám.

Překážek pro snížení cen pečiva je ale více. Podle pekařů představují další problém vysoké ceny energií. „Spoustě pekařů tento rok končí smlouvy s fixovanou cenou energií, a dostanou se tak do existenčních problémů. Bez zásahu vlády se cena pečiva bude pravděpodobně i nadále zvyšovat,“ konstatoval Hlavatý.

Na stejný problém se odvolává i Potravinářská komora. „Zásadní jsou pro naše potravináře ceny energií. Nevíme, co se stane na konci roku, až skončí fixace. Vláda neudělala pro podnikatele vůbec nic,“ sdělila Novinkám mluvčí Helena Kavanová.

Zároveň upozornila, že cena pečiva by mohla stoupnout ještě výš, protože pekařům meziročně vzrostly náklady o 75 až 80 procent, zatímco v obchodě ceny stouply zhruba „jen“ o čtvrtinu.

„Za deset let se ceny konzumního chleba zvýšily o pár haléřů. Ceny rohlíků se dokonce v porovnání let 2012 a 2021 snížily. Marže obchodů se za tu dobu zvýšily jednou tolik. Loni touhle dobou bylo ve ztrátě 35 procent pekáren, letos je to už 85 procent. Ceny jsou drženy nízko také proto, že konkurence v oboru je velká,“ vysvětlila.