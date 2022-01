Nechte nás platit vyšší daně, vzkazují politikům američtí milionáři

„Jako milionáři víme, že současný daňový systém není spravedlivý. Většina z nás může říct, že zatímco svět prošel v posledních dvou letech obrovským utrpením, my jsme ve skutečnosti viděli v době pandemie, jak náš majetek roste – přesto jen několik z nás, pokud vůbec někdo, může upřímně říct, že platíme svůj spravedlivý podíl na daních,” uvádí se v otevřeném dopise.

To přimělo více než 130 zemí uzavřít dohodu, která zajišťuje, aby velké společnosti platily celosvětově minimální sazbu daně 15 procent, což má ztížit možnost vyhýbat se zdanění. Podle skupiny milionářů ale bohatí musí přispívat více.

Podle studie, kterou uskutečnili vlastenečtí milionáři spolu s Oxfamem a dalšími neziskovými organizacemi, by progresivní daň z majetku začínající na dvou procentech u těch s majetkem přes pět milionů USD a končící na pěti procentech pro miliardáře mohla přinést 2,52 bilionu USD (54,2 bilionu Kč).

To by stačilo na to, aby se 2,3 miliardy lidí na světě vymanilo z chudoby, a pro zajištění zdravotní péče a sociálního zabezpečení pro osoby v zemích s nižšími příjmy.