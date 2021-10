Nainvestujeme do sociálních programů 1,75 bilionu dolarů, shodli se demokraté

¨Peníze by měly jít na boj s klimatickými změnami, na podporu bydlení, předškolní péče o děti a zdravotnictví.

"Po měsících těžkých vyjednávání se domnívám, že máme - vím, že máme historický ekonomický plán," řekl Biden. "Je to plán, který vytvoří miliony pracovních míst, posílí ekonomiku, investuje do našeho státu a do našich lidí, promění klimatickou krizi v příležitost a pošle nás na cestu, na níž budeme moci nejen soutěžit, ale zvítězíme v ekonomickém zápolení o 21. století s Čínou a s každou další velkou zemí na světě," dodal.