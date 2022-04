Naděje pro české kotle a sporáky. Praha a Varšava domlouvají přepravu LNG

Podle poradce premiéra Petra Fialy (ODS) pro EU Tomáše Pojara to bylo také předmětem jednání mezi Fialou a polským prezidentem Andrzejem Dudou ve středu v Praze.

Surovina z Norska

Polsko je podle Pojarových slov pro Český rozhlas propojeno na několik států, buduje zároveň propojku do Norska, má LNG terminál a bude jej chtít nadále posilovat.

„Hovořili jsme o nutnosti koordinace kroků a o českém zájmu se na posilování plynové sítě podílet tak, aby plyn tekl i do České republiky,“ potvrdil Pojar.

Česko má podle něho rovněž zájem o zapojení do stavby plynovodu Stork 2, který by dodávky do ČR usnadnil. Stork 2 od polského terminálu Svinoústí do ČR s napojením v Moravskoslezském kraji se plánoval už před lety, ale od projektu se upustilo poté, co před šesti lety nezískal evropskou podporu.

Fiala bude o dalším postupu jednat v pátek ve Varšavě se svým protějškem Mateuszem Morawieckým. Realizace projektu se podle analytika společnosti ENA Jiřího Gavora plánovala do roku 2028, vzhledem k současným událostem je ale možné, že se ho podaří urychlit. „Samozřejmě to ale nějakou dobu potrvá. Kapacita by mohla být kolem tří miliard kubíků ročně,“ řekl ve čtvrtek Právu Gavor.

Po Odře do Ostravy

Další možností, jak dostat LNG do Česka, by mohlo být splavnění Odry od polských hranic například do Ostravy. „Je to nyní ve stadiu příprav. Jejich součástí bude i to, že Ředitelství vodních cest ČR zadá zpracování územně-analytické studie. Ta bude podkladem pro aktualizaci zásad územního rozvoje a mimo jiné by měla posoudit možné varianty umístění přístavu v ostravské aglomeraci včetně jeho dopravního napojení a dopadů na životní prostředí,“ sdělil ve čtvrtek Právu mluvčí ministerstva dopravy Martin Brychta.

Za možné přínosy ministerstvo považuje právě například napojení na dynamicky se rozvíjející námořní přístav Štětín-Svinoústí.

„Co se týče možné přepravy LNG, jedná se o jednu z věcí, kterou se intenzivně zabýváme od začátku ruské agrese na Ukrajině,“ doplnil Brychta. O dodávkách zkapalněného zemního plynu uvažují i velcí čeští dodavatelé energií.

„Jednáme o dodávkách norského plynu, LNG a již dva týdny intenzivně plníme plynem zásobníky. Plyn nakupujeme od různých velkých obchodníků zpravidla na virtuálních prodejních bodech. Přímo od Gazpromu nenakupujeme,“ řekl Právu mluvčí Pražské plynárenské Miroslav Vránek.