Na živobytí mi zbývá 50 haléřů. Exploze cen vrhá polské seniory do chudoby

Polsko hlásí nejvyšší inflaci za dvacet let

Dodala, že vláda sice odvolala ministra financí, protože ví, že je to mimořádně zlé, ale na dramatickém osudu starých a často bezmocných lidí to nic nemění. „Vláda slibuje valorizaci penzí od 1. března tohoto roku. Mají se zvýšit o 4,89 procenta, ale to znamená, že se nakonec na naší chudobě a zoufalství nic nezmění a nám nezbude nic jiného než žebrat.“