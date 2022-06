Na pražském letišti vypadl systém pro řízení provozu, letadla nemohla vzlétnout

Pasažéři mířící z Londýna do Prahy čekají na odlet z britského Stanstedu, který byl kvůli komplikací na pražském letišti zatím opožděn o hodinu a půl.

Agentura DPA s odvoláním na mluvčího úřadu Skyguide uvedla, že příčinou přerušení letů byl hardwarový problém v IT síti. Možnost kybernetického útoku úřad vyloučil.

„Švýcarský poskytovatel letových služeb Skyguide zaznamenal dnes v časných ranních hodinách technickou poruchu, proto byl švýcarský vzdušný prostor z bezpečnostních důvodů uzavřen,” sdělil ráno Skyguide. Později dodal, že provoz na letišti v Curychu byl obnoven a od 9:30 SELČ by měl fungovat na 75 procent kapacity.

Po dobu poruchy muselo být mnoho letů do Curychu a Ženevy odkloněno do sousedních zemí. Aerolinky Swiss International Air Lines uvedly, že dálkové spoje ve směru do Švýcarska přistály na různých letištích v sousedních zemích, včetně Lyonu, Milána a Vídně. Desítky odletů byly zrušeny.