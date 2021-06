Na pitnou vodu dostanou obce 450 milionů

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vypíše v srpnu nebo září výzvu na nové zdroje pitné vody v obcích za 450 milionů korun. Na domovní čistírny odpadních vod to bude 300 milionů. Jde o projekty na několik let. Oznámil to ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).