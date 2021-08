Na německé železnici se stávkuje za vyšší mzdy

Strojvedoucí nákladní dopravy německých drah Deutsche Bahn (DB) vstoupili v úterý večer do stávky za vyšší mzdy. Ve středu nad ránem se k nim na 48 hodin přidají jejich kolegové z osobních vlaků. DB kvůli stávce odřekly pro středu a čtvrtek na 75 procent dálkových vlaků, problémy ale přetrvají až do pátku. Podle Českých drah (ČD) akce německých odborů spoje na českém území neomezí, vlaky z Prahy do Berlína ale budou končit v Drážďanech.