Na konci června skončí platnost starších bankovek

Platnost starších vzorů bankovek v hodnotě 100, 200, 500, 1000 a 2000 korun z let 1995 až 1999 skončí na konci června letošního roku. Další dva roky bude možné neplatné bankovky vyměnit na pokladnách bank a na všech sedmi územních zastoupeních České národní banky. Od 1. července 2024 pak bude možné bankovky vyměnit pouze u ČNB, a to neomezenou dobu. Vyplývá to z informací, které ČNB zveřejnila na internetu.