Na internetu nakupuje téměř o polovinu víc lidí než před covidem

Internet k nakupování používá 57 procent Čechů, což je o 18 procentních bodů více než v roce 2019 před pandemií koronaviru a o tři body více než loni. Za dva roky to tak představuje nárůst podílu nakupujících on-line téměř o polovinu. Jídlo z restaurací si objednává pětina lidí, loni to bylo 13 procent. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).