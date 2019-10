Na daních máme odvést 818 miliard

Z Evropské unie a jejích fondů do státní kasy přiteče 111,5 miliardy korun, které budou použity především na investice. Na zdravotním a sociálním pojistném chce stát v příštím roce vybrat 586,4 miliardy. Zbytek představují různé další příjmy, například platby za státem poskytované služby či příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům.

To se nelíbí opozici stejně jako fakt, že ministerstvo u příjmů kalkuluje i s opatřeními, která ještě nebyla zákonodárci schválena. „Jako s jistými rozpočtovými příjmy vláda počítá i s výnosy z daní, které zatím ještě nejsou schváleny parlamentem a neprošly legislativním procesem. Konkrétně je to například digitální daň,“ upozornil šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

Nejvíce peněz má v roce 2020 přinést inkaso daně z přidané hodnoty (DPH), a to 319,7 miliardy. Letos se očekává příjem ve výši 297,9 mld. Kč. Nárůst bude podle očekávání ministerstva financí způsoben především pokračujícím pozitivním vývojem ekonomiky.

Projevit by se měl i dopad dříve zavedených opatření, jako elektronická evidence tržeb (EET) či kontrolní hlášení. MF kromě toho počítá s tím, že se projeví spuštění 3. a 4. etapy EET, kterou svým podpisem v úterý stvrdil prezident Miloš Zeman. Odhadový přínos je 1,1 miliardy korun.

Proti letošku mírně vzroste celkové daňové zatížení (tzv. složená daňová kvóta – viz tabulka). Ve výběru daní ale nastanou i poklesy způsobené přesunem některých služeb a zboží do snížené desetiprocentní sazby DPH. Týká se to zejména služeb s vysokým podílem lidské práce, stravovacích služeb, točeného piva, pitné vody, vodného a stočného. Odhadovaný výpadek rozpočtových příjmů činí 1,6 miliardy korun. Stejně tak stát příští rok vybere o 1,2 miliardy méně kvůli snížení daňových sazeb na teplo a chlad.