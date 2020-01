Na 11 úsecích začíná platit zákaz předjíždění pro kamiony

Nově osazované značky zatím budou ve zkušebním provozu, který potrvá až do konce dubna. Během této doby silničáři zhodnotí jejich fungování a následně rozhodnou o jejich dalším osudu. Podle mluvčího jde o opatření, které by mělo především pomoci plynulosti provozu, značky by měly zamezit situacím, kdy kamiony při předjíždění zdržují provoz.