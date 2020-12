Musíme se začít bránit, burcují majitelé podniků

„Jsme šokovaní. Chápeme, že virus tady je, že nějaká opatření být musí. Nevidím ale důvod, proč musíme být tak biti,” prohlásila ředitelka beskydského Hotelu Bauer v Bílé na Frýdecko-Místecku Barbora Liďáková.

Dodala, že hotely jsou s to přijmout opatření, která umenšují riziko nákazy. „Od snížení kapacity v restauraci až po dezinfekci prostor. To, co ale dělá vláda, je pro nás katastrofa. Je načase, aby s hoteliéry vláda začala jednat. Musíme se nějak bránit,” řekla.

Hotel Bauer měl mít koncem roku jako klientelu hlavně rodiny s dětmi. „Letos nikdo moc na horách neočekává bujaré večírky. Lidem jde hlavně o to vypadnout z města. Strávit nějaký čas na horách. Mít k tomu zázemí, třeba v podobě pokoje a hotelové polopenze. Hromadné oslavy Silvestra bychom si odpustili,” doplnila ředitelka. Otvírání a zavírání hotelů segment podle ní výrazně poškodí. „Lidé nebudou chtít si pobyt rezervovat, platit zálohy,” dodala.

Někteří hoteliéři mluví o tom, že by se měli proti zákazu ubytování bránit a žádají kompenzace. „Mlčeli jsme, když nám zavřeli Velikonoce, když nám zavřeli jaro, když nám zavřeli podzim. To, co ale nyní vláda předvádí, je naprosto za hranou,” uvedl majitel ubytovacího portálu spindleruv-mlyn.com Martin Jandura.

Podnikatelé jsou podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací ČR Václava Stárka na konci sil a přibude těch, kteří provozy už neotevřou. Stát musí podle něj pro odvětví, která opakovaně kvůli pandemii koronaviru zavírá, připravit adekvátní náhrady.

Obchody a služby by měly při přechodu na čtvrtý stupeň zůstat tentokrát otevřené všechny, byť s omezením počtu lidí. Naopak zavřít budou muset restaurace, což kritizují jejich provozovatelé, kteří poukazují na to, že zkrácené otvírací doby a zákazy provozu jsou drobné podnikatele likvidační.

Nelíbí se jim hlavně to, že omezující vládní opatření směřují proti jejich malým podnikům, kde se celkem snadno dají dodržet hygienická opatření. Vedle toho vláda ponechá otevřená obří nákupní centra, kde se kumulují tisíce lidí. Tento postup označují za nelogický a nepodložený reálnými čísly, která by dokazovala, že nákaza koronavirem se šíří právě v restauracích.

Některé ovšem alespoň částečně uspokojilo vyjádření ministra Blatného, že bude po ministryní financí Aleně Schillerové (za ANO) žádat lepší systém kompenzací pro zavřené provozovny, především restaurace.

„Vnímáme to jako vstřícný krok. Je ale důležité, aby kompenzace nesměřovaly jen k restauracím, ale obecně ke všem malým krámkům, živnostníkům a drobným podnikatelům, kteří se kvůli omezením dostávají do složité situace. Taky doufáme, že nezůstane jen u slibů, ale že to vláda skutečně splní,“ řekl Právu majitel pivovaru a restaurace v Jincích na Příbramsku Jiří Janeček.

Jako reakci na příslib ministra se Janeček i někteří další majitelé restaurací rozhodli, že v pátek ustoupí od radikální formy protestu a přeci jen pro veřejnost hospody po 20. hodině v souladu s vládními nařízeními zavřou.

„Necháme ale uvnitř svítit, štamgasty dovnitř pouštět nebudeme,“ popsal Janeček, jak chtějí dát najevo, že zůstávají ve střehu. Na nedělní odpoledne svolal ve své restauraci koordinační schůzku se zástupci restaurací, pivovarů a živnostníků z jiných profesí.