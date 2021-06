Mistrovství světa se už 21 let hraje s českými puky

Zlomem byl rok 1998, kdy byl jejich výrobek vybrán jako oficiální hrací puk zimních olympijských her v japonském Naganu.

„Dostal se do povědomí i díky tomu, že tam český tým vyhrál,“ zavzpomínala Zubíčková. Puk organizátoři vybrali, protože minimálně špinil.

„To bylo kritérium. Když měly firmy na mantinelech reklamy, nebylo v jejich zájmu, aby to bylo po jedné třetině nečitelné. Naše puky nechávaly mantinely o 90 procent čistší než ty od jiných výrobců,“ vysvětlila. Po úspěchu v Naganu oslovila moravskou firmu Mezinárodní hokejová federace. Od té doby je oficiálním partnerem a dodává na všechny turnaje.

I zde hrálo hlavní roli složení směsi. „Když se na to dívá laik, je to pro něj jen černá hmota, ale na vlastnostech záleží. Sporty jdou kupředu, rány jsou rychlejší. Máme puky testované finskou firmou na rychlost 160 kilometrů v hodině, ani při té nerozbijí ochranné plexisklo,“ vysvětlila pro Právo Zubíčková. Gufex ročně vyrobí 1,5 milionu puků, na mistrovství světa jich jde zhruba 20 až 30 tisíc. „Je to zanedbatelné množství, ale pro naši firmu obrovská prestiž,“ dodala jednatelka.