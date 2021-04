Místopředseda Svazu průmyslu Rafaj: Testování ve firmách funguje, stát by měl podpořit PCR testy

My v první řadě předpokládáme, že žádný rozumný člověk by s příznaky onemocnění covid-19 do práce nešel. Může tím ohrozit nejen sebe, ale i ostatní kolegy a své blízké. Pokud by ale přesto někteří lidé do práce chodili i s příznaky, tak by je mělo odhalit právě pravidelné plošné testování.