Ministerstvo financí vyslyší pivovary, navrhne vrácení daně z vylitého piva

„Pivovary byly v důsledku uzavření restaurací a hospod postaveny do situace, kdy nemají odbyt pro své pivo, které na základě předpokládané poptávky umístily do meziskladů, tedy z něj již zaplatily spotřební daň,” uvedl Weiss.

„S ohledem na to, že hospody zůstanou uzavřené minimálně do konce května, budou muset začít čepované pivo v nejbližších týdnech vylévat. V sázce je tak čtvrtletní produkce v objemu 1,5 milionu hektolitrů neboli 300 milionů velkých čepovaných piv. Pivovarům navíc hrozí, že z likvidovaného piva odvedou státu přes sto milionů korun na spotřební dani,” komentoval situaci svaz minulý týden.

„Už několik let upozorňujeme ministerstvo financí na nelogičnosti v zákoně o spotřební dani,” řekla k tomu výkonná ředitelka svazu Martina Ferencová, výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven.

„Dodnes s tím ale nikdo nic neudělal. A teď máme platit státu spotřební daň za vylité pivo. To je nejenom nesmyslné, ale i nemorální,” dodala.

Čepované pivo, které se vrací z prodejní sítě do pivovaru, není možné jednoduše naplnit do lahví nebo plechovek a prodat jako balené. Nezbývá než toto pivo zlikvidovat. V případě, že se pivo vrátí přímo z distribučního centra pivovaru nebo pivovarské restaurace, pivovar z něj musí zaplatit spotřební daň.

Některé pivovary, hospody a restaurace se snaží situaci řešit prodejem stáčeného piva v PET lahvích přes okénko s sebou nebo jeho rozvozem. Ani to však nezabránilo prudkému poklesu tržeb z prodeje sudového piva na zlomek normálního stavu.

Podle vládního harmonogramu mají zůstat restaurační předzahrádky zavřené do 25. května a interiéry hospod a restaurací do 8. června, podle svazu tak půjde zhruba o čtvrtletní produkci, tedy 1,5 milionu hektolitrů piva. Na dani by měl obor zaplatit za toto množství více než 100 milionů korun.