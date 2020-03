Menší pivovary řeší krizi. Primátor omezil výrobu, Zichovec rozváží pivo lidem

„Zájem je obrovský, moc za to lidem děkujeme,” uvedl Husák. Pivovar navíc připravuje nový e-shop, který umožní pivo objednat i mimo závozové trasy.

„Nikdo neví, jak dlouho budou trvat omezení. Lidé se podle toho chovají a ovlivňuje to i strukturu jejich nákupů. Nelze tedy predikovat, že výpadek sudového piva nahradí pivo v lahvích. U sudového má pivovar navíc větší marži,“ upozornil sládek.

Pivovar proto nezačal nadstandardně stáčet do lahví, lahvárna pracuje na jednu směnu. Operativně je však možné znásobit její výkon až na trojnásobek.

„V tuto chvílí by opravdu pomohlo, kdyby některé z daní či pojištění typu zdravotní a sociální byly odloženy. My v tuto chvíli potřebujeme hotovost. Když teď státu ty miliony odvedeme, nebudeme mít na mzdy. A přísun peněz do pivovaru je teď skutečně omezený,“ vysvětlil Kaluža.