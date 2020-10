Maláčová navrhne prodloužení Antiviru se stoprocentní kompenzací

Hned na příští vládě navrhnu prodloužení Antiviru A po celou dobu mimořádných opatření a tentokrát se 100% kompenzací, zpětně ke dni vyhlášení nouzového stavu. Zvýšit by se měl i strop z 39 na 50 tisíc. To je teď to nejmenší, co můžeme pro české firmy a jejich zaměstnance udělat.