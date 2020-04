Maláčová chce ve vládě jednat o odkladu či odpuštění odvodů firem

Sociální a zdravotní odvody stát od března do srpna odpouští už živnostníkům, a to do výše minimálních záloh. Částku nad tuho hranici pak doplatí v příštím roce.

"Můžeme diskutovat o tom, jestli odsunout, nebo odpustit všem firmám plošně, nebo jen některým, na tři až šest měsíců právě sociální odvody. To je v tuto chvíli pro celou diskusi zásadní. Myslím si, že to je cesta naprosto administrativně nenáročná, jak firmám hodně pomoci. Byla by to věc, která by dokázala postavit ekonomiku zpátky na nohy," řekla Maláčová.