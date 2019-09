Malá firma stráví papírováním 226 hodin ročně

„Průměrná malá firma v ČR vynaloží na účely byrokracie a papírování 226 hodin ročně,“ uvedl analytik Centra ekonomických a tržních analýz Pavel Peterka, který se na výpočtu indexu byrokracie podílí. „Jedná se o zlepšení o sedm hodin vůči loňskému roku. Za to lze ČR pochválit. Výsledek 226 hodin je ale stále příliš vysoký,“ dodal. Největší zátěž se pojí s administrací provozu a administrací zaměstnanců.

Liberální institut index letos vypočítal po třetí ve spolupráci se slovenským think tankem INESS. Index byrokracie shrnuje všechny známé povinnosti, které má typická malá firma během jednoho provozu. Letos porovnal čtyři vybrané země, vedle Česka a Slovenska ještě Litvu a Španělsko.

Index byrokracie přitom nezapočítává do celkové doby činnosti, které by rozumný podnikatel dělal pro vlastní potřeby, i kdyby mu to neukládal zákon. Typickým příkladem je vedení určité formy účetnictví ke zjištění stavu hospodaření, zásob a podobně. Na druhou stranu se započítává účetnictví v souvislosti s odvody daní a pojistného.