Lokální potravina nemusí být ekologičtější než dovážená

Podle Pánka ale doprava nemá na ekologickou stopu tak velký vliv jako například způsob farmaření a typ potraviny. „Je například méně ekologicky náročné převézt banány přes celý svět než chovat krávu v Česku. Produkce CO2 by měla být zatížena uhlíkovou daní (v jejíž velikosti by se adekvátně snížila jiná daň, například DPH,“ upřesnil.

„Tak například do Karlových Varů je to blíže z Drážďan než z Hodonína. Do Ostravy je to blíže z Katovic než z Českých Budějovic a do Zlína je to blíže z Trenčína než z Liberce. České a lokální jsou v těchto častých případech protiklady,“ přiblížil Pánek.