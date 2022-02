Lidé si zvykli popíjet doma, obávají se hospodští

„Samozřejmě se vrátí pár lidí, kteří tady měsíc a půl nebyli. Ale celý segment pohostinství zdevastovala vláda už před rokem a náprava situace, do které se restaurace dostaly, bude trvat minimálně pět let,“ řekl Právu.

„Když jsme otevřeli loni v červnu po lockdownu, začalo znovu chodit sotva čtyřicet procent návštěvníků. A z těch čtyřiceti procent zbyla poté, co se před Vánoci musela začít prokazovat bezinfekčnost, polovina. Nemít i pivovar, tak bych to zavřel,“ konstatoval.

Konec certifikátů: Neočkovaní se můžou vrátit do restaurací i na akce

„Je teď na nás, na majitelích restaurací, co uděláme pro to, aby se hosté vrátili. Já mám třeba v plánu nový jídelníček. Ale řada lidí si už navykla chodit domů do garáže. Tam si dají pivo, zapálí v klídku cigárko – a v hospodě už je nikdo neuvidí,“ podotkl Kváš.