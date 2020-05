Lidé se vracejí do metra. Od června se zkrátí intervaly a přibude spojů

Mezi nejvytíženější stanice patří dlouhodobě I. P. Pavlova na trase C a Černý Most na trase B. Naopak nejméně vytížené jsou Roztyly a Prosek na trase C či Invalidovna a Kolbenova na trase B.

Příměstská doprava mezi Středočeským krajem a Prahou se vrátí do běžného režimu od začátku příštího týdne. Od pondělí to bude znamenat zkrácení intervalů příměstských vlaků, obnovení spoje z Roztok do Hostivaře a úpravy provozu dalších linek do Středočeského kraje. Autobusy zajišťující dopravu do škol jezdí od středy 13. května.