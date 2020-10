Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová představila v červenci státní poukazy do lázní. Foto: Petr Hloušek, Právo

Lidé s vouchery se už do lázní nehrnou

Klienti lázní uplatní do konce roku asi 60 až 70 tisíc slevových voucherů v hodnotě 4000 korun ze státního podpůrného programu. Z dosavadních výsledků a zájmu lidí to odhaduje svaz lázní. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) přitom se spuštěním programu v červenci věřila, že by mohlo být uplatněno až 250 tisíc voucherů celkem za miliardu Kč.