Liberty chce v ostravské huti investovat miliardy

Do ocelárny či technologie na zpracování šrotu pro výrobu oceli investuje huť Liberty Ostrava (dříve ArcelorMittal Ostrava). Při slavnostním ceremoniálu k převzetí hutě to řekl Sanjeev Gupta, výkonný předseda globálního uskupení GFG Alliance, do kterého huť patří prostřednictvím společnosti Liberty Steel.