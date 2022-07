Letiště ochromují stávky palubního personálu aerolinek

Odbory společnost Ryanair uvedly, že protest, který vyvolala nespokojenost s pracovními podmínkami a se mzdami, bude pokračovat. Palubní personál Ryanairu přeruší práci ve třech čtyřdenních obdobích: od 12. do 15. července, od 18. do 21. července a od 25. do 28. července na deseti španělských letištích, kde irská společnost působí.