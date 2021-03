Legendární ostravská hospoda Spolek se prodává

„Naším cílem bylo zachovat vyhledávanou restauraci a zároveň zajistit vysoce potřebnou rekonstrukci historického domu, který leží na jednom z centrálních ostravských bulvárů. V minulosti jsme investovali jen do nezbytné údržby, to však již nestačí, objekt potřebuje zásadnější obnovu,“ vysvětlil ostravský primátor Tomáš Macura (ANO).

Podle něj by město nemělo vlastnit či provozovat restauraci. „Věřím, že ve společnosti Labadia max a v osobě jejího majitele Lukáše Chlebovského jsme právě takového kvalifikovaného investora našli,“ shrnul Macura.

„Kupní cena pozemku s objektem je stanovena na 9,5 milionu korun, s převodem se počítá letos v létě, až vyprší výpovědní lhůta se stávajícím nájemcem. Smlouvu na pronájem sousedního pozemku uzavřeme na 25 let a po dobu rekonstrukce částku za pronájem snížíme ze 145 tisíc za rok na zhruba třetinu. Jistíme se smluvně i pro případ, že by nebyla dodržena některá z podmínek ze smlouvy,“ doplnil náměstek primátora Radim Babinec (ANO).

Náklady na opravu Spolku budou v řádu desítek miliónů korun. Musí být hotova do dvou let od vydání stavebního rozhodnutí, o které musí nový majitel zažádat nejpozději do 18 měsíců od převzetí nemovitosti.