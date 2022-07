Léčebné konopí se dováží, české čeká

Jak k tomu došlo? Pěstitelé a distributoři se díky novele už nemusí účastnit výběrového řízení na dodavatele lékárnám, které vyhlašoval SÚKL. Avšak v současnosti není v Česku žádný tuzemský pěstitel léčebného konopí. Nově může právnická nebo fyzická osoba požádat SÚKL jen o udělení licence.

Do roku 2022 směla pěstovat léčebné konopí jediná firma, Elkoplast Slušovice. Ta byla vybrána na základě výběrového řízení SÚKL. Ten jí ale licenci po novele zákona neobnovil ani ji ne­udělil dalším zájemcům o pěstování. Zatím totiž nevešla v platnost prováděcí vyhláška novely zákona.

Podle jednatele firmy Elkoplast Ladislava Krajči by se firma ráda podílela i nadále na dodávkách léčebného konopí. „Všechny licence poslední dodávkou padly. Nemohli jsme pěstovat dál, to můžeme až po obnovení licence. Říkalo se, že prováděcí vyhláška by měla být hotová do konce měsíce a vejít v platnost od 1. 7., ale zatím o tom nic nevím,“ řekl Právu Krajča.

V prováděcí vyhlášce by měl SÚKL stanovit přesné podmínky pro pěstování. Kontrolovat bude, zda je pěstírna konopí vyhovující či jak kvalitní je pěstované konopí. „Až po všech těchto kontrolách se to bude moct znovu rozjet. Hned jak to bude možné, budeme se ucházet o udělení nové licence,“ řekl Krajča.

Podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Ondřeje Jakoba by měl SÚKL na počátku července zveřejnit pokyn pro pěstitele konopí o správné pěstitelské praxi, tak aby se na pěstování mohli připravit.

Do Česka se tak léčebné konopí zatím dováží od tří aktivních dodavatelů. Ti pocházejí z Německa, konkrétní jména dovozců nechtělo ministerstvo sdělit. „Dovoz se uskutečňuje na základě povolení, o které si dovozci žádají na ministerstvu zdravotnictví. Dovoz je uskutečňován v limitu spotřeby České republiky dle odhadu potřeby přisouzeného Mezinárodním úřadem pro kontrolu omamných látek při OSN,“ řekl Právu Jakob.

Léčebné konopí aktuálně stojí maximálně 172 Kč za gram plus 15 procent DPH. Při jarních doprodejích zásob firmy Elkoplast byla cena 144 Kč za gram plus DPH.

„Cenový předpis ministerstva zdravotnictví stanoví maximální cenu konopí pro léčebné použití. Tedy cenu, kterou nelze překročit, ale při kalkulaci je započítávána skutečná nákupní cena lékárny připravující léčivý přípravek. Maximální cena za léčebné konopí je stejná od roku 2021,“ uvedl Jakob.

Stále špatná dostupnost

Podle něj současné dodávky konopí spolehlivě pokryjí potřeby ČR. „V letošním roce bylo vystaveno již 12 povolení pro celkový objem dovozu konopí pro léčebné použití ve výši 131,5 kg. Dovozní povolení pro konopí pro léčebné použití jsou vystavována s frekvencí obvykle 2–3 za měsíc,“ uvedl Jakob.

Podle ředitelky pacientského spolku pro konopí Kopac (Konopní pacienti) Hany Vágnerové však není dostupnost konopí ideální. „SAKL (Státní agentura pro konopí pro léčebné použití spadající pod SÚKL) se na novelu zákona vůbec nepřipravil. Konkurence na trhu v sobě samozřejmě skýtá možnosti konopí ještě zlevnit. Na trhu by ho byl pak i větší objem,“ řekla Právu.

Léčebné konopí loni užívalo celkem 4601 pacientů. V období od letošního ledna do května to bylo 3801 pacientů. Podle Vágnerové je problémem zejména dostupnost.

„Lékařů, kteří mohou léčebné konopí předepisovat, je na celou republiku hrozně málo. Pacienti jsou třeba ve stavu, kdy nemohou jet větší dálku za lékařem, takže ta dostupnost je horší než třeba dostupnost lékáren,“ uvedla Vágnerová.

V Česku je přinejmenším 184 lékařů a 96 lékáren, kteří předepisují, respektive vydávají pacientovi léčebné konopí. Tato data ale nemusí být kompletní, protože někteří lékaři nedali souhlas se zpracováním osobních údajů, proto se v seznamu neobjevují.

Pacient doplácí deset procent

„Lékárně stačí mít smlouvu se SÚKL. Pro lékaře je to horší, ti mají další administrativní povinnosti,“ uvedla Vágnerová. Aby lékař mohl vydat pacientovi konopí, musí mít přístup k systému eRecept a podat žádost na SÚKL, který ověří jeho specializaci. Tou může být onkologie, neurologie, ortopedie, psychiatrie nebo léčba bolestí.

Pacienti mají už od 1. ledna 2020 nárok na úhradu 90 procent z ceny konopí zdravotní pojišťovnou. „Průměr toho, co pacienti doplácejí, je v řádu dvou stovek. Pojišťovny můžou pacientovi přispět na konopí maximálně do 30 gramů za měsíc. Pokud pacient potřebuje víc konopí, musí mu to schválit revizní lékař, ale takových pacientů moc není,“ řekla Vágnerová.

Pro příklad: pokud pacient využije plnou měsíční kvótu 30 gramů konopí, vyjde to na 6000 korun včetně DPH. Doplatek z jeho kapsy tedy činí šest set korun.

Vágnerová sama užívá léčebné konopí, trpí totiž roztroušenou sklerózou. Když začala s užíváním, na trhu nebyl dostatek vhodných odrůd konopí. „Mně to moc nepomohlo, já jsem konopí z lékárny zkoušela, ale potřebovala jsem odrůdu s menším obsahem THC, protože mi to nedělalo moc dobře, takže teď hodně užívám CBD,“ uzavřela s úsměvem.