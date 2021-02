KSČM napíná vládu s podporou schodku

Předseda KSČM Vojtěch Filip ještě před odpoledním zasedáním širšího vedení KSČM prohlásil, že pokud jednotlivé položky už komunisté odsouhlasili, měli by hlasovat i pro navýšení, a to včetně daňového balíčku. Podle poslance Jiřího Dolejše ale komunisté kromě ekonomických aspektů řeší i ty politické. „Když měly ODS a SPD odvahu hlasovat pro daňový balíček, měly by hlasovat i pro úpravu rozpočtu,“ popíchl Dolejš politické konkurenty.

Zároveň se ale někteří obávají, že na rozdíl od loňského roku, kdy vláda celý schválený schodek nevyčerpala, by kabinet kvůli podzimním volbám do Sněmovny mohl být v pokušení tentokrát celý schodek utratit, a to i když to nebude potřeba.