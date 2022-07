Kroupy, záplavy i tornáda. Bouřky způsobily škody za víc než miliardu

„Ve srovnání s jinými roky by to byl standard, ale pokud to srovnáme s loňským červnem, který výrazně ovlivnilo tornádo, tak jsme ve meziročním srovnání na násobcích čísel z letoška. Co do počtu škod šlo v roce 2021 o 3000 škod v hodnotě zhruba půl miliardy korun,” vypočetl mluvčí pojišťovny Petr Milata.