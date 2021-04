Král absencí: Patnáct let Ital nechodil do práce, přesto pobíral plat

Italská policie vyšetřuje zaměstnance nemocnice v kalábrijské metropoli Catanzaro, který podle ní 15 let nechodil do práce, a přesto pobíral plat. Sedmašedesátiletému muži, který podle všeho překonal italský rekord v nepřítomnostech, proto italská média přezdívají „král absencí“, napsal ve středu list The Guardian.