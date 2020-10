Koruna se propadla pod 27,20 za euro

„Pro další směřování kurzu koruny bude v nejbližších dnech zdaleka nejdůležitější epidemická situace a reakce české vlády. Již v době psaní tohoto textu kolují v médiích dosud oficiálně nepotvrzené zprávy o tom, že by po dobu necelých tří týdnů měly zůstat uzavřeny školy všech stupňů,” uvedl analytik Raiffeisenbank Vít Hradil.

„To by pro rodiče mladších dětí znamenalo de facto znemožnění docházení do zaměstnání a tudíž citelné ekonomické škody. Oficiální oznámení zavedených opatření je ovšem plánováno až na pondělní večer a na kurzu koruny by se jeho podoba mohla okamžitě projevit,” dodal.