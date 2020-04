Koronavirus úřaduje. Prudký nárůst nezaměstnaných v Rakousku, Španělsku či USA

Meziročně v Rakousku přibylo 84 528 nezaměstnaných žen. Celkem jich teď práci hledá 219 193. Procentuálně jde o 11,5 procenta žen v ekonomicky produktivním věku, před rokem to bylo 7,1 procenta.

Nezaměstnanost v Rakousku vzrostla i meziměsíčně. V únoru, kdy je v Rakousku tradičně nezaměstnanost vyšší, práci hledalo 399 359 lidí. To byla přitom nejnižší únorová nezaměstnanost od roku 2012. Za měsíc tak ve evidenci přibylo asi 105 tisíc lidí. Počet nezaměstnaných tak vzrostl oproti únoru zhruba o třetinu.

Růst lidí bez práce v březnu hlásily také Spojené státy americké. O podporu v nezaměstnanosti tam za jeden jediný týden požádalo nejprve rekordních 3,3 milionu lidí, další týden to bylo už 6,65 milionu. Jde o velmi prudký nárůst, před tím to bylo 281 tisíc za týden.

Ten je v Česku do značné míry spjat s automobilovou výrobou. Ta je navíc silně navázána na rovněž postižený německý trh.

Podle odborníka na automobilový průmysl Ferdinanda Dudenhöffera lze právě v německé výrobě automobilů očekávat velké problémy. Hrozí podle jeho slov, že zanikne kolem 100 tisíc pracovních míst. To by mohly následně pocítit i české podniky, které do Německa vyvážejí nebo tam dodávají součástky.