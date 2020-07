Korean Air obnoví leteckou linku z Prahy do Soulu

Letecká společnost Korean Air obnoví od 21. srpna linku z Prahy do Soulu. Spoje budou zatím na trase létat jednou týdně. Do Prahy se tak vrátí čtvrtá dálková linka po koronavirové krizi. Ve středa o tom informovalo Letiště Praha. Z Prahy se nyní létá také do katarského Dauhá a do Dubaje.