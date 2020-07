Konec jedné legendy. Boeing končí s Jumbo Jetem

První komerční let Jumbo Jet absolvoval 22. ledna 1970, kdy začal obsluhovat linku společnosti PanAm z New Yorku do Londýna. Podle Bloombergu tehdy Boeingu kvůli nákladnému programu hrozil bankrot, ale nakonec společnost tímto riskantním krokem dokázala změnit dosavadní způsob cestování.