Konec dobíhání na metro. Pět pražských stanic má konečně informační obrazovky

Ve stanicích metra Florenc B, Chodov, Kobylisy, Staroměstská a Zličín byly v průběhu pátku do pilotního provozu uvedeny nové monitory zobrazující příjezd nejbližších dvou souprav metra do stanice, a to pro oba směry. Pokud se obrazovky osvědčí, měly by být rozšířeny i do ostatních stanic.