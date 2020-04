Klid před bouří. Nezaměstnanost v EU za únor klesla, pak přišel Covid

Pokud jde o nezaměstnanost mládeže, v únoru bylo bez práce 2,734 milionu Evropanů do 25 let. To je o 85 tisíc méně než o rok dříve. Celkem 2,258 milionu z těchto uchazečů žije v eurozóně, to je o 56 tisíc méně než před rokem.