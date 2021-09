Kauza Turów: Češi se chovají iracionálně, zní z Polska. Dohoda není

Důl Turów u česko-polské hranice podle Česka mimo jiné ohrožuje zásoby pitné vody v českých obcích. Polská strana navzdory květnovému předběžnému rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie odmítá přerušit těžbu, protože by to podle Polska mělo negativní dopady na energetickou bezpečnost země.

Česko a Polsko mají podle českého ministra Brabce velmi rozdílný pohled na dobu trvání smlouvy. "Ta dohoda by měla dát dlouhodobý rámec vztahům mezi Polskem a Českou republikou ohledně řešení problematiky dolu Turów," řekl. Rozdíl v názoru na délku smlouvy je podle Brabce v řádu let, ale blíže nechtěl postoje obou stran upřesnit. "My nechceme couvnout. Ta linie je daná tím, jak chceme, aby ta smlouva dlouho trvala. Zůstává ale faktem, že v současné době je ta smlouva v podstatě hotova. Je i právně vyladěna," dodal.

"Během uplynulých hodin se nám podařilo velice se přiblížit k dohodě," řekl i náměstek polského ministra zahraničí Pawel Jabloński. "Bohužel v posledních hodinách se česká strana v reakci na naši nabídku začala chovat zcela iracionálně, odtrženě od skutečnosti. Jako by cílem bylo přerušení rozhovorů. Týkalo se to očekávání, zcela odtrženého od mezinárodní praxe, aby v dohodě byla klauzule, která by znemožňovala její vypovězení po mnoho let. To je naprosto neslýchané v mezinárodní praxi," prohlásil. Podle Brabce ale tento sporný bod byl znám polské straně už měsíce a nebyl předtím rozporován.