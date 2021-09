Jako pád banky Lehman? Budoucnost předního čínského developera Evergrande je nejistá

Poté, co Chinese Estates oznámily, že prodají i zbylý podíl v Evergrande, stouply její akcie o sedm procent. Ty posílily i poté, se se objevily zprávy, že se firma dohodla s držiteli dluhopisů.

Evergrande se už také domluvila s držiteli s čínských dluhopisů v čínské měně, jimž měla v pondělí zaplatit výnos 36 milionů dolarů. Společnost uvedla, že je splatí ve čtvrtek.

I kdyby však Evergrande ve čtvrtek kupóny z dolarových dluhopisů nezaplatila, neznamenalo by to okamžitý krach, na řešení by firma měla 30 dní.

Osud Evergrande je tak nyní nejasný. Čínské vedení se k možné záchraně firmy s půjčkami v celkovém objemu asi 300 miliard dolarů nevyjádřilo. Šéfredaktor listu Global Times Chu Si-Ťin však už v pondělí uvedl, že se musí společnost o sebe postarat sama a nespoléhat na pomoc státu.

Vláda pomůže jen někomu

„Neočekáváme pomoc od vlády, pokud nebude ohrožen celý systém,“ uvedla v analýze ratingová firma S&P, vládní záchrana by mohla podkopat kampaň ze větší finanční disciplínu v sektoru nemovitostí,“ dodal Chu Si-Ťin.

Krach Evergrande by však mohl strhnout do propasti i stavební firmy, které pro Evergrande pracují, ale také by na něj doplatil lidé, kteří si přes tuto firmu opatřili byty nebo do ní vložily peníze.

Očekává se, že se vláda zaměří buď na podporu restrukturalizace firmy nebo na její řízený bankrot, tak aby o své majetky nepřišli lidé, kteří si u ní opatřili byty.

„Vláda by měla zajistit, že předprodané byty budou dohotoveny a předány kupujícím,“ uvedla australská investiční banka Macquarie. Podle ní ale na pád firmy silně doplatí věřitelé a držitelé akcií, které komunistická vláda nemíní šetřit.

Čína se však připravuje i na krizový scénář. Čínská národní banka už oznámila, že by molha do ekonomiky napumpovat 14 miliard dolarů, které by šly především finančním institucím.

Osud Evergrande vyvolává obavy ohledně čínského realitního trhu, který se podle CNN podílí sedmi procenty na čínské ekonomice a patří k jejím motorům. S navázanými sektory se podle listu The Guardian podílí na čínském HDP celou čtvrtinou.

Čínský Lehman?

Objevují se tak srovnání s krizí z roku 2008, kdy padla americká investiční banka Lehman Brothers, experti to však považují za nepřesné, protože na Wall streetu došlo k nečekanému pádu naráz.

„Na rozdíl o zničující řetězové reakce při pádu Lehman Brothers, je toto řízená demolice záměrně spuštěná režimem,“ uvedl profesor historie se specializací na ekonomiku Adam Tooze z Columbijské univerzit a dodal: „Peking dělá to, o co kritici žádali Čínu - vyfouknout realitní bublinu. Dělá to, co Západ nedělal v letech 2007 - 2008, uplatňuje zásahy regulátora, aby zvládla tvrdé přistání místo zřícení.“

Státní zásahy nepostihují jen Evergrande, která už musela v minulých měsících odprodávat část nemovitostí a investic, aby dostála požadavkům regulátorů na posílení své finanční stability.

Developerskou dceru hongkongské společnosti China Oceanwide Holding, která je spojena s projekty na Manhattanu, v Los Angeles a na Havaji, už letos regulátoři varovali, že pokud nesplní požadavky na zlepšení svého finančního stavu,mohlo by se stát, že nebude moci dále působit.

Firma už přerušila výstavbu v druhého nejvyššího mrakodrapu v San Francisku, po kterém zůstala jen obří jáma. Za investice v USA utratila 3,5 milionu, ale žádná ze staveb není hotova nebo před dokončením.

Předlužená Čína

Regulátoři v Číně zasahují i proto firmám, jejichž dceřiné společnosti jsou kotované na zahraničních burzách [celá zpráva]. Jejich tlak tak pocítila i společnost Alibaba, která kvůli tomu nemohla uvést na burzu svou dceřinou společnost Ant Group zaměřenou na finanční služby.

Čína se zřejmě obává krize, jaká postihla v roce 2003 Koreu po boomu spotřebitelských úvěrů, a pád hrozil i úvěrové společnosti LG Card.

Dopad však může být širší a nemusí se týkat jen dodavatelů Evergrande. Podle Toozeho je problémem obecně vysoké zadlužení celé čínské ekonomiky včetně jednotlivých rodin.