Jak vlády v Evropě pomáhají lidem proti drahým energiím a inflaci

Hlavní pomocí, kterou vláda premiéra Petra Fialy (ODS) chystá, je tzv. úsporný tarif, který všem domácnostem poplatky za energie zlevní. Detaily ohledně výše příspěvku vláda teprve oznámí. Tento rok bude příspěvek vyplácen prostřednictvím dodavatele elektřiny, který ho domácnostem promítne do záloh, konkrétně půjde o pokrácení zálohy o příspěvek.

Další vládní pomocí je odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE), a to v období od října do prosince. To v praxi znamená, že za každou spotřebovanou megawatthodinu zákazník ušetří 600 korun.