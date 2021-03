Jak by mohl vypadat systém se zálohami na PET lahve

Žluté kontejnery na plast umí sesbírat pouze 70 až 80 procent PET lahví a až 100 milionů jich podle iniciativy Zálohujme.cz každoročně končí v Česku ve volné přírodě. Studie a zahraniční zkušenosti přitom ukazují, že by zavedení vratné zálohy na PET lahve zajistilo, že se jich až 90 procent vrátí zpět do výroby, kde poslouží jako základ pro výrobu nových PET lahví. A obdobné je to i u plechovek.