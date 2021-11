Inflace výrazně zrychlila. Zdražily nájmy, doprava i boty

„Podstatná část domácí inflace jde na vrub bezprecedentním vládním výdajovým schodkům dosavadní vlády. To by se možná mohlo s nástupem nové administrativy změnit, avšak reálný dopad do inflace bude až v průběhu příštího roku. Tam by se mohla uklidnit i celková situace v obchodě na světové scéně. V kombinaci s vyšší srovnávací základnou z letošního roku bychom se nižšího růstu cen mohli dočkat ve druhé polovině roku 2022,“ zhodnotil analytik společnosti Ciftin Tomáš Volf.